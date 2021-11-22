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الإثنين، 22-11-2021 12:43 م

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من طولكرم

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سبعة فلسطينيين من محافظة طولكرم، بينهم أسرى محررون.

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وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر تيسير محمود جابر من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، والمحرر بهاء عمر محمود شحرور (31 عاما)، ويزن جعار من علار، والمحرر معاذ فتحي الخطيب من قفين، وعماد عودة من صيدا، وأحمد عبد الرؤوف داوود من بلدة دير الغصون، وبهاء أبو ستة من المدينة.

 

وفا

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