الأربعاء 10-11-2021
الوكيل الاخباري

قرار بسجن 5 موظفين حكوميين واستعادة مليون دينار

السيسي: لمست في الأمير الحسين روح الشباب الواعد

الأرصاد تكشف سبب تأخر هطول الأمطار

البريد الأردني يحذر من رابط يتم تداوله ويحمل اسمه

الملك يبحث مع وزير الخارجية الإماراتي آخر التطورات في المنطقة

ولي العهد يزور قناة السويس

تراجع أسعار الذهب عالمياً

الأوقاف تخرج المشاركين في دورة الطاقة المتجددة

المعونة الوطنية يوضح حول خصم جزء من الدعم عن المواطنين

وزير الأوقاف يبحث مع وزير الحج السعودي تسهيل إجراءات العمرة برا

الأربعاء، 10-11-2021 03:46 م

الاحتلال يعتقل ثلاثة أسرى محررين من بلدة دورا ومخيم الفوار

czo3NToiaHR0cHM6Ly9zYW1hbmV3cy5wcy9hci91cGxvYWRzLy9pbWFnZXMvYTE4MjFiOWUzZjU3ZDcxYmMxZjRiZjlkMGY2MjZhMDQuanBnIjs=


الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، ثلاثة اسرى محررين خلال عمليات دهم وتفتيش في بلدة دورا ومخيم الفوار جنوب الخليل.

اضافة اعلان


وقالت مصادر أمنية لمراسل وفا، إن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا، واعتقلت الأسيرين المحررين، غسان عمرو، وايوب العواودة، وفتشت عددا من منازل الفلسطينيين .


وفي نفس السياق، داهمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت الأسير المحرر محمود ابو ورده، وفتشت منزل شقيقه أمجد.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9999143743

الاحتلال يهدم شرفة منزل في بيت صفافا بالقدس

5e249282-1d03-44a3-b9e2-a368f844d839

الاحتلال يخطر بهدم منزل بالقدس عقب اقتحامه وتدميره من الداخل

CrZRu

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من ميثلون جنوب جنين

540548f5-843e-4124-95da-0e865fbbe387

69 مستوطنا يقتحمون الأقصى والاحتلال يشدد اجراءاته في القدس القديمة

uCnpC

نادي الأسير: ستة معتقلين يواصلون الإضراب عن الطعام

d0a4f890f19cd1dcd3edb02386b9f745

وقفة في قلقيلية نصرة للأسرى

أخبار متعلقة
Y7rx9

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

a83f601d-161b-4a0d-8b53-709f89a054e0

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم وسط تحذيرات من خطورة أوضاعهم الصحية

f

الاحتلال يهدم أساسات جدار ومنشأة تجارية في سلوان

FCIxUD-WQAMyVC2

بعد تضييقات الاحتلال .. الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل تصل إلى غزة

احتلال

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا ويجرف أراضي بالضفة

مستوطنة

مخطط جديد لمضاعفة عدد المستوطنين في غور الأردن