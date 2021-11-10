الاحتلال يعتقل ثلاثة أسرى محررين من بلدة دورا ومخيم الفوار

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، ثلاثة اسرى محررين خلال عمليات دهم وتفتيش في بلدة دورا ومخيم الفوار جنوب الخليل.

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وقالت مصادر أمنية لمراسل وفا، إن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا، واعتقلت الأسيرين المحررين، غسان عمرو، وايوب العواودة، وفتشت عددا من منازل الفلسطينيين .



وفي نفس السياق، داهمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت الأسير المحرر محمود ابو ورده، وفتشت منزل شقيقه أمجد.

وفا