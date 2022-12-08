الخميس 08-12-2022
الوكيل الاخباري

مراد: تمويل مشروع تطوير المنطقة المجاورة للمغطس ليس من خزينة الدولة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

قطر تصدر 22 كتابا لتوثق تاريخ بطولة كأس العالم

الضمان الاجتماعي توضح بشأن إصابة العمل

الديوان الملكي ينشر صورة تجمع الملك وولي العهد والأمير هاشم

الاحتلال يقرر تمديد فترات عزل أسرى "نفق الحرية" إلى 6 اشهر

هيئة الاتصالات تتوقع تشغيل خدمات الإنترنت الساتلية العام المقبل

انخفاض سعر كيلو الزيتون نصف دينار

بعد موجة تراجع.. أسعار النفط في المنطقة الخضراء

اليرموك تعلن مواعيد التسجيل للفصل الدراسي الثاني

الخميس، 08-12-2022 10:36 ص

الاحتلال يقرر تمديد فترات عزل أسرى "نفق الحرية" إلى 6 اشهر

99


الوكيل الاخباري - قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين خالد محاجنة، إن محكمة اللد الإسرائيلية قررت تمديد فترات العزل لأسرى "نفق الحرية" لمدة 6 أشهر إضافية.

اضافة اعلان


وأضاف محاجنة، أن المحكمة ستقوم بعزل الأسرى الستة عن بقية الأسرى داخل أقسام السجون، وذلك في سجون مختلفة.


أما فيما يتعلق بالأسير محمد ابو بكر أحد الأسرى المتهمين بمساعدتهم، فقد طالبت نيابة المحكمة الاحتلالية إبقائه بالعزل لفترة إضافية أخرى.


ويعيش أسرى "نفق الحرية" ظروفًا اعتقالية سيئة للغاية مع استمرار مصلحة السجون بالتنكيل بهم، من خلال حملات التفتيش المستمرة، إلى جانب نقلهم كل عدة شهور إلى سجون مختلفة وزجهم في أقسام العزل.

 

صفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
77

الاحتلال يزيل العلم الفلسطيني عن مبنى مدرسة اللبن جنوب نابلس

00000000000000000000000000000000

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم بينهم صحفي

احتلال 999

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من نابلس

احتلال 4

الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال اقتحامات في الضفة

0

الصحة الفلسطينية: ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في جنين

تجريف في الخليل.jpg-cbe4ced0-3d10-401b-9800-9aeffe7ec365

الاحتلال يجرف أراضي زراعية غرب بيت لحم

أخبار متعلقة
00

الاحتلال يؤجل محاكمة الاستئناف الخاصة بأسرى "نفق الحرية"