الاحتلال يقرر تمديد فترات عزل أسرى "نفق الحرية" إلى 6 اشهر

الوكيل الاخباري - قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين خالد محاجنة، إن محكمة اللد الإسرائيلية قررت تمديد فترات العزل لأسرى "نفق الحرية" لمدة 6 أشهر إضافية.

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وأضاف محاجنة، أن المحكمة ستقوم بعزل الأسرى الستة عن بقية الأسرى داخل أقسام السجون، وذلك في سجون مختلفة.



أما فيما يتعلق بالأسير محمد ابو بكر أحد الأسرى المتهمين بمساعدتهم، فقد طالبت نيابة المحكمة الاحتلالية إبقائه بالعزل لفترة إضافية أخرى.



ويعيش أسرى "نفق الحرية" ظروفًا اعتقالية سيئة للغاية مع استمرار مصلحة السجون بالتنكيل بهم، من خلال حملات التفتيش المستمرة، إلى جانب نقلهم كل عدة شهور إلى سجون مختلفة وزجهم في أقسام العزل.

صفا