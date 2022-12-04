الأحد 04-12-2022
الوكيل الاخباري

الرئيس الفلسطيني : سنوسع نطاق مقاومتنا الشعبية السلمية

تحذير أمني من عمليات احتيال تنفذها صفحات مزيفة باسم البنوك

90 % نسبة انخفاض حجوزات صالات الأفراح الشهر الماضي

شركة أردنية تطلب توظيف عشرات الموظفين - تفاصيل

الغذاء والدواء: تطوير فحوصات الملوثات بهدف تعزيز سلامة الغذاء

التعليم العالي: صرف بدل دعم المحروقات للطلبة المستفيدين من المنح والقروض

القطاع الصناعي: زيارة الملك للجزائر تعد مسارا اقتصاديا مهما

الاحتلال يكشف عن نوع الصاروخ الذي أطلق على طائراته من غزة

قطر: 7 آلاف رحلة جوية في الأسبوع الأول من المونديال

تونس تراهن على إقبال شعبي واسع في الانتخابات

الأحد، 04-12-2022 11:00 ص

الاحتلال يؤجل محاكمة الاستئناف الخاصة بأسرى "نفق الحرية"

00


الوكيل الاخباري - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء السبت، بتأجيل جلسة محاكمة الاستئناف الخاصة بأسرى "نفق الحرية".

اضافة اعلان


وقالت الهيئة في بيان مقتضب، إن جلسة الاستئناف في محكمة الناصرة الإسرائيلية المركزية، والتي كانت من المقرر أن تنعقد بتاريخ السادس من الشهر الجاري تأجلت إلى تاريخ 10/1/2023.


والأسرى الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" عبر نفق حفروه على مدى أشهر، هم محمود العارضة، محمد العارضة، أيهم كممجي، يعقوب قادري، زكريا الزبيدي ومناضل انفيعات، وجميعهم من محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.


وفي 22 أيار/ مايو الماضي، حكمت محكمة الاحتلال بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات إضافية إلى مددهم السابقة، وغرامة مالية بقيمة 5000 شيقل، على هؤلاء الأسرى الستة.


وجاءت الأحكام بناءً على طلب نيابة الاحتلال في إبريل/نيسان الماضي فرض عقوبات إضافية عليهم، وعلى 5 أسرى تنسب لهم سلطات الاحتلال تهماً بمساعدة الأسرى الستة في الهروب.

 

صفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ع

الرئيس الفلسطيني : سنوسع نطاق مقاومتنا الشعبية السلمية

55

الاحتلال يرفض الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي

0000000000

الاحتلال يكشف عن نوع الصاروخ الذي أطلق على طائراته من غزة

القدس 2

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

احتلال 6

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

احتلال 4

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من رام الله

أخبار متعلقة
القدس 2

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

احتلال 4

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من نابلس

احتلال 6

اعتقال 4 فلسطينيين وتفتيش منازل في رام الله

الهدم في سطح مرحبا.jpg-0c390722-a9f1-4add-b372-265e7aaf155b

الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء في بيت حنينا شمال القدس

tvF0K

الاحتلال يحوّل أسيرة من طولكرم للاعتقال الإداري

60hYZ

الاحتلال يغلق البوابة الحديدية على مدخل حارس غرب سلفيت