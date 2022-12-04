الاحتلال يؤجل محاكمة الاستئناف الخاصة بأسرى "نفق الحرية"

الوكيل الاخباري - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء السبت، بتأجيل جلسة محاكمة الاستئناف الخاصة بأسرى "نفق الحرية".

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وقالت الهيئة في بيان مقتضب، إن جلسة الاستئناف في محكمة الناصرة الإسرائيلية المركزية، والتي كانت من المقرر أن تنعقد بتاريخ السادس من الشهر الجاري تأجلت إلى تاريخ 10/1/2023.



والأسرى الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" عبر نفق حفروه على مدى أشهر، هم محمود العارضة، محمد العارضة، أيهم كممجي، يعقوب قادري، زكريا الزبيدي ومناضل انفيعات، وجميعهم من محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وفي 22 أيار/ مايو الماضي، حكمت محكمة الاحتلال بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات إضافية إلى مددهم السابقة، وغرامة مالية بقيمة 5000 شيقل، على هؤلاء الأسرى الستة.



وجاءت الأحكام بناءً على طلب نيابة الاحتلال في إبريل/نيسان الماضي فرض عقوبات إضافية عليهم، وعلى 5 أسرى تنسب لهم سلطات الاحتلال تهماً بمساعدة الأسرى الستة في الهروب.

صفا