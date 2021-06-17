الخميس 17-06-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 17-06-2021 10:47 م

الاحتلال يهدد بجولة عسكرية جديدة على غزة

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الوكيل الاخباري - بعث الاحتلال الاسرائيلي الخميس، رسالة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، مفادها أنه في حال عدم توقف إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه أراضيها، فستكون هناك جولة عسكرية جديدة.اضافة اعلان


وذكرت قناة "13" الإسرائيلية الخاصة أنّ الوفد الإسرائيلي، الموجود في القاهرة حاليًا، بعث رسالة إلى "حماس" عبر الاستخبارات المصرية تقول إنّه إذا استمر إطلاق البالونات من قطاع غزة، فسيكون هناك "حارس الأسوار 2"، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، والذي أطلقت عليه إسرائيل اسم "حارس الأسوار".

 




 

 


 

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