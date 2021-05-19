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الأربعاء، 19-05-2021 09:33 م

جنين .. حالات اختناق في مواجهات مع الاحتلال

مواج
توضيحية


الوكيل الإخباري - أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية العرقة غرب جنين.

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وأفاد عضو المجلس القروي صالح واكد، خلال تصريحات صحفية ، بأن المواجهات اندلعت بمحاذاة الأسلاك الشائكة في جدار الفصل العنصري المقام فوق أراضي القرية، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الشبان بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.


وكانت مسيرة مركبات خرجت من قرى رابا، وجلقموس، والمغير وأم التوت، موقع الشهيد نعيم خضر وموقع الشهيد محمد الخباص، بتنظيم من إقليم حركة "فتح" في جنين صوب حاجز الجلمة، إسنادا لأهالي قطاع غزة وتنديدا بمجازر الاحتلال، ونصرة للقدس وأهلها. 

 

المصدر : وفا 


 




 

 


 

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