الأحد 08-08-2021
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الأحد، 08-08-2021 10:56 م

الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني

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الوكيل الاخباري - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي والاستيطان من أرض دولة فلسطين، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334.اضافة اعلان


كما طالبت الخارجية الفلسطينية بترجمة المواقف والبيانات الدولية إلى خطوات عملية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على الانصياع والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقات الموقعة والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال تجاه المواطنين المدنيين العزل.

 




 

 


 

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