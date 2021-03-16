الثلاثاء 16-03-2021
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الثلاثاء، 16-03-2021 08:34 م

الفصائل الفلسطينية توقع على ميثاق شرف يضمن العملية الانتخابية

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الوكيل الاخباري - وقعت القوى والأحزاب والفصائل الفلسطينية المشاركة في الانتخابات العامة في العاصمة المصرية القاهرة، على ميثاق شرف يضمن نجاح وسير العملية الانتخابية دون أي عوائق.

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وقالت الأحزاب والفصائل المشاركة في الانتخابات في البيان المشترك: "نحن قوى وفصائل العمل الوطني والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة، وحرصا منا على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم الانتخابية المتنافسة، بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة، وصون حق المواطن الدستوري في الاختيار".

 

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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