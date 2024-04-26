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المفوضية الأوروبية: تخصيص مبلغ لدعم الفلسطينيين المتضررين من الحرب

الجمعة، 26-04-2024 08:37 م

المفوضية الأوروبية: تخصيص مبلغ لدعم الفلسطينيين المتضررين من الحرب

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الوكيل الاخباري أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها تعمل على زيادة تمويل دعم الفلسطينيين المتضررين من الحرب المستمرة وذلك في ضوء "التدهور المستمر للأزمة الإنسانية الحادة في غزة، والارتفاع المطرد للاحتياجات على الأرض".

وأشارت المفوضية في مذكرة اليوم الجمعة، إلى أن "الاتحاد الأوروبي خصص مبلغًا إضافيًا قدره 68 مليون يورو على شكل مساعدات إنسانية سيتم توجيهها من خلال المنظمات الشريكة التي تساعد بالفعل الفلسطينيين في غزة .

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