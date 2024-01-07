الكشف عن هوية ضابط إسرائيلي كبير قتل في معارك قطاع غزة

الوكيل الاخباري - أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال الليلة عن مقتل ضابط كبير واصابة جندي بجراح خطيرة وذلك في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة .

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن قائد في معسكر تدريب تابع للواء "الناحال" قتل في المعارك شمالي القطاع ويدعى المقدم "روعي مردخاي" ، وهو صهر منسق أعمال حكومة الاحتلال الأسبق "يوآف مردخاي".



وبيّنت الصحيفة ان المنسق السابق مردخاي كان يتواجد في القطاع خلال عملية قتل صهره حيث كان يعمل في إطار فريق البحث عن الاسرى والمفقودين وقام مسؤول في وحدة تجنيد العملاء "504" بابلاغه بمقتل صهره.



في حين يرتفع بذلك عدد الجنود القتلى في القطاع منذ بداية الغزو البري الى 176 جندي ، كما يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب الى 510 جنود وذلك بالاضافة لاصابة 2336 جنود بجراح مختلفة.

