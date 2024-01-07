الأحد 07-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الصفدي يؤكد خلال لقاء بلينكن على ضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة

مقتل مجندة إسرائيلية من حرس الحدود في اشتباكات جنين

أكبر حملة تنظيف بحرية لأرصفة ميناء العقبة الجديد

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم

النفط يُسجل مكاسب خلال أول اسبوع من 2024

فيديو - مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار شمال رام الله

كتيبة جنين تعلن تحقيقها خسائر بقوات الاحتلال

3 اصابات بحادثين تصادم يوم أمس

الاستثمار النيابية تناقش الوضع الاقتصادي لعام 2024

فيديو - جيش الاحتلال: إصابة 4 جنود بتفجير عبوة ناسفة في جنين

عاجل

فيديو - مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار شمال رام الله

الأحد، 07-01-2024 06:55 ص

الكشف عن هوية ضابط إسرائيلي كبير قتل في معارك قطاع غزة

جيش اس


الوكيل الاخباري - أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال الليلة عن مقتل ضابط كبير واصابة جندي بجراح خطيرة وذلك في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة .

اضافة اعلان


وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن قائد في معسكر تدريب تابع للواء "الناحال" قتل في المعارك شمالي القطاع ويدعى المقدم "روعي مردخاي" ، وهو صهر منسق أعمال حكومة الاحتلال الأسبق "يوآف مردخاي".


وبيّنت الصحيفة ان المنسق السابق مردخاي كان يتواجد في القطاع خلال عملية قتل صهره حيث كان يعمل في إطار فريق البحث عن الاسرى والمفقودين وقام مسؤول في وحدة تجنيد العملاء "504" بابلاغه بمقتل صهره.


في حين يرتفع بذلك عدد الجنود القتلى في القطاع منذ بداية الغزو البري الى 176 جندي ، كما يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب الى 510 جنود وذلك بالاضافة لاصابة 2336 جنود بجراح مختلفة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال 9

الاحتلال يداهم منزلين ويستولي على مركبة في بيت لحم

WhatsApp Image 2024-01-07 at 09.26.29

مقتل مجندة إسرائيلية من حرس الحدود في اشتباكات جنين

555

فيديو - مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار شمال رام الله

888

كتيبة جنين تعلن تحقيقها خسائر بقوات الاحتلال

1139954261

الاحتلال يعتقل فتاة من مدينة نابلس

ح

فيديو - جيش الاحتلال: إصابة 4 جنود بتفجير عبوة ناسفة في جنين

أخبار متعلقة
تتت

14 شهيدا بقصف منازل عدة بجباليا

990735302

مستشفى إسرائيلي: وصلنا 49 جندياً مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية

ح

الدفاع المدني بغزة: نحو 8 آلاف بلاغ عن مفقودين بالمناطق الجنوبية والشمالية

شهداءء

12 شهيدا بينهم 6 أطفال جراء قصف الاحتلال لرفح

ظ

11 شهيدا أغلبهم أطفال في قصف طيران الاحتلال لمناطق في رفح والنصيرات

و

القسام: أفشلنا سعي الاحتلال لاقتحام عمق مخيم جباليا