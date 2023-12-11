11 شهيدا أغلبهم أطفال في قصف طيران الاحتلال لمناطق في رفح والنصيرات

الوكيل الاخباري - استشهد 11 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الاثنين، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنازل في رفح والنصيرات في قطاع غزة.

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وفي رفح جنوب قطاع غزة، استشهد 6 فلسطينيين معظمهم أطفال وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية تعود لآل صبح في حي تل السلطان بالمدينة.



كما استشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف الاحتلال منزلاً في منطقة البصة بدير البلح وسط قطاع غزة.



وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة.



كما نفذ طيران الاحتـــــلال سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق شرق مدينة غزة، وفي مخيم المغازي، وفي الشجاعية ومخيم جباليا بقطاع غزة.

