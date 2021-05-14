الجمعة 14-05-2021
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الجمعة، 14-05-2021 12:55 م

المقاومة : العدو يعيش حالة من الإرباك والتخبط .. وصواريخ المقاومة ستباغته

واريخ ٢


الوكيل الإخباري - قال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، إحسان عطايا: إنّ "الهجوم الصاروخي غير المسبوق على "تل أبيب"، والذي أظهر فشل القبة الحديدية في منع وصول الصواريخ إلى أهدافها، أحد أهمّ إنجازات المقاومة الباسلة حتى اللحظة، والتي نتوقع أن تباغت العدو بمزيد من المفاجآت".

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ولفت في تصريحات صحفية إلى أن "ما حققته سرايا القدس وفصائل المقاومة في غزة من تقدم ملحوظ في تطوير قدراتها العسكرية والصاروخية، وتزايد خبراتها، وتراكم قوتها واقتدارها، أدى إلى هذا الإنجاز المهم في مواجهة الكيان الصهيوني".


وأضاف عطايا، أنّ "انتفاضة الفلسطينيين التي انطلقت شرارتها من مدينة القدس ووصلت إلى المناطق المحتلة عام 1948، تدلّ على مدى تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ومقدساته، وعلى أنّه شعب واحد موحد في مواجهة الاحتلال، لا يقبل التجزئة أو القسمة، وهو مؤمن بالمقاومة سبيلاً وحيداً لتحرير فلسطين".


وبيّن أن مشروع كي الوعي الذي مورس ضده، وأساليب القمع والترهيب التي استخدمت بحقه، وغيرها من المؤامرات، لم تؤد إلى النتيجة التي كان يريدها عدونا، وقد أثبت شعبنا الفلسطيني في المناطق المحتلة عام 1948 أنه شعب أصيل، وهو ينتظر اللحظة السانحة لينتفض على المحتل، ويساهم في تحرير فلسطين من هذا الاحتلال.


وأكد عطايا أن "العدو الآن يعيش حالة من الإرباك والتخبط جعلته يقوم بقصف المدنيين والمباني السكنية، مردّ ذلك صدمته بحجم الردّ على اعتداءاته من قبل المقاومة الفلسطينية، وهو الذي لم يكن يتوقع أنّ غزة التي تعاني من الحصار، ومن جائحة كورونا، إضافة إلى تقديراته الخاطئة بأن غزة غير جاهزة للحرب، أن تخوض هذه المواجهات بهذه القوة وبهذا الأداء والتخطيط، فلم يأخذ رسالة غزة الصاروخية المساندة للقدس على محمل الجدّ، وأُسقط في يده".

 

 




 

 


 

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