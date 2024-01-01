الإثنين 01-01-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل وزارة الصحة: إجراء 7500 قسطرة قلبية و530 عملية قلب مفتوح العام الماضي

لمحبي اقتناؤها .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم

الجغبير: القطاع الصناعي يشغل نحو 268 ألف عامل وعاملة

القسام تعلن الإيقاع بقوة إسرائيلية في كمين بمخيم البريج

المقاومة تنعى الشهيد الدكتور يوسف سلامة وزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق

القسام تعلن السيطرة على مسيّرة إسرائيلية

أونروا:300 شخص استشهدوا في استهداف جيش الاحتلال لـ 180 من منشآتنا بغزة

جيش الاحتلال: قدرات المقاومة الصاروخية ستستمر لسنوات قادمة

الموافقة على تنظيم القوى العاملة بين الأردن وإثيوبيا

فيديو- بعد زلزال قوي.. تسونامي يضرب سواحل اليابان

عاجل

القسام تعلن الإيقاع بقوة إسرائيلية في كمين بمخيم البريج

الإثنين، 01-01-2024 01:17 م

المقاومة تنعى الشهيد الدكتور يوسف سلامة وزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق

٣


الوكيل الاخباري - نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإثنين، الشهيد الدكتور يوسف جمعة سلامة الذي ارتقى أمس خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

اضافة اعلان


وأكدت حماس أن إجرام الاحتلال المتواصل الذيل يطال أبناء الشعب الفلسطيني وكل مقومات الحياة الإنسانية في القطاع، منذ ما يقارب 3 أشهر، لن يفلح في تحقيق أهدافه العدوانية، وأن الشعب سيبقى ثابتا على الأرض مدافعا عنها حتى دحر الاحتلال وزواله.


وارتقى الشهيد الشيخ يوسف سلامة أمس الأحد، في قصف استهدف منزله في مخيم المغازي، وشغل الشهيد سلامة سابقا منصب وزير الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين، وكان أيضا خطيبًا للمسجد الأقصى.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
القسام

القسام تعلن الإيقاع بقوة إسرائيلية في كمين بمخيم البريج

2023_12_31_03_12_05

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويستولي على مركبة ومبالغ مالية في الخليل

خ

القسام تعلن السيطرة على مسيّرة إسرائيلية

٥

أونروا:300 شخص استشهدوا في استهداف جيش الاحتلال لـ 180 من منشآتنا بغزة

نن

الاحتلال يهدم غرفا زراعية في بيت لحم

ظظ

جيش الاحتلال: قدرات المقاومة الصاروخية ستستمر لسنوات قادمة

أخبار متعلقة
888

هنية: بعد 75 يوما من جرائم الكيان الصهيوني المقاومة لا تزال قوية وثابتة

و

حماس تستنكر اتهامات بايدن بارتكاب "عنف جنسي"

474

المخابرات التركية: حذرنا "إسرائيل"من اغتيال شخصيات فلسطينية على أراضينا

شعار-حماس-1

بيان عاجل صادر عن حركة المقاومة حماس

0

خبراء إسرائيليون: حماس مازالت بعيدة عن الانكسار

55

رسالة مزلزلة من حماس لجنود الاحتلال : امامكم خيارين لا ثالث لهما