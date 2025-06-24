"التطبيقية" الأولى بين الجامعات الخاصة الأردنية في نسبة تقدمها بتصنيف كيو إس العالمي لعام 2026

ويأتي هذا الإنجاز بعد أن تصدّرت الجامعة كافة الجامعات الأردنية في تصنيف "تايمز" العالمي للعام 2025، بحصولها على المرتبة (501–600) على مستوى جامعات العالم.
ويعكس هذا التقدم النوعي المكانة المتنامية للجامعة على خارطة التعليم العالي الدولية، كنتيجة مباشرة لاستراتيجيتها الطموحة في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وتوسيع شبكة الشراكات العالمية، ورفع كفاءة الخريجين وتوظيفهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل العالمي.
ويُعدّ دخول الجامعة إلى قائمة أفضل 800 جامعة في العالم محطة مفصلية في مسيرتها، ودليلًا على نجاعة السياسات التعليمية الحديثة التي تنتهجها، والتزامها الدائم بتوفير بيئة تعليمية وبحثية عصرية تمكّن الطلبة من التميز والإبداع.
إن هذا التقدّم ليس نهاية المسار، بل خطوة واثقة نحو أهداف أكبر، تؤكد أن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة حاضرة في قلب التصنيفات العالمية، وتسير بخطى مدروسة نحو مستقبل أكاديمي مشرق.
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