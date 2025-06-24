"التطبيقية" الأولى بين الجامعات الخاصة الأردنية في نسبة تقدمها بتصنيف كيو إس العالمي لعام 2026

01:54 م

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الوكيل الإخباري- حقّقت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تقدمًا غير مسبوق في تصنيف QS العالمي لعام 2026، حيث ارتقت من الفئة (851–900) إلى الفئة (791–800) لأفضل الجامعات على مستوى العالم، مسجّلة بذلك أعلى نسبة تقدم بين الجامعات الأردنية الخاصة خلال عام واحد. اضافة اعلان





ويأتي هذا الإنجاز بعد أن تصدّرت الجامعة كافة الجامعات الأردنية في تصنيف "تايمز" العالمي للعام 2025، بحصولها على المرتبة (501–600) على مستوى جامعات العالم.



ويعكس هذا التقدم النوعي المكانة المتنامية للجامعة على خارطة التعليم العالي الدولية، كنتيجة مباشرة لاستراتيجيتها الطموحة في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وتوسيع شبكة الشراكات العالمية، ورفع كفاءة الخريجين وتوظيفهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل العالمي.



ويُعدّ دخول الجامعة إلى قائمة أفضل 800 جامعة في العالم محطة مفصلية في مسيرتها، ودليلًا على نجاعة السياسات التعليمية الحديثة التي تنتهجها، والتزامها الدائم بتوفير بيئة تعليمية وبحثية عصرية تمكّن الطلبة من التميز والإبداع.



إن هذا التقدّم ليس نهاية المسار، بل خطوة واثقة نحو أهداف أكبر، تؤكد أن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة حاضرة في قلب التصنيفات العالمية، وتسير بخطى مدروسة نحو مستقبل أكاديمي مشرق.