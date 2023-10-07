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السبت، 07-10-2023 08:14 م

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن حصيلة الإصابات في الضفة الغربية

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الوكيل الاخباري- أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم السبت تعامل طواقمه مع 51 إصابة في الضفة الغربية بما فيها القدس.

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ووفقا لأحدث بيان صدر عن الهلال الأحمر فقد توزعت الإصابات على النحو التالي:

22 إصابة بالرصاص الحي.
6 إصابات بالرصاص المطاطي .
17 إصابة بالغاز المسيل للدموع
إصابتان اعتداء بالضرب.
إصابة طعن بالسكين جراء اعتداء مستوطن في ياسوف


وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن إجمالي الشهداء والجرحى اليوم السبت بلغ 198 شهيدا و1610 إصابة بجراح مختلفة.

يأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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