بيان جديد صادر عن الداخلية في غزة

الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إن نحو 900 ألف فلسطيني لا يزالون موجودين في محافظتي غزة وشمال غزة.

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وأضافت الداخلية في مؤتمر صحفي أن "الممر الآمن الذي قال عنه الاحتلال هو كذب وقد تحول إلى ممر موت بعد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال هناك".



وتابع"ما يظهر للإعلام من مجازر إسرائيل وجرائمها لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من الواقع".



وأشار أن الناس تلجأ لشرب المياه الملوثة بسبب قطع الاحتلال الماء عن غزة وشمال غزة.



وحذر من "تنفيذ الاحتلال المجازر والضغط النفسي لإجبار أهالي شمال غزة وغزة على ترك منازلهم، فأين يذهبون؟ فلا مكان آمن في القطاع، والجنوب غير قابل لاستيعاب كل هذه الأعداد في ظل الحصار.





