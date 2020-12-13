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الأحد، 13-12-2020 08:32 ص

بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها

بيت لحم .. الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين

اعتقال
من المصدر


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، خمسة مواطنين من مدينة بيت لحم.

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وأفادت مصادر أمنية فلسطينية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مصطفى عمار سلهب (18 عاما)، ومحمود عبد الغني سلهب (18 عاما)، ونور قراقع (20 عاما) وجميعهم من منطقة الكركفة وسط مدينة  بيت لحم، والاسير المحرر فراس إبراهيم بيت راشد (34 عاما)، وصالح عبد الهريمي (45 عاما)، من شارع الصف، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. 

 

المصدر : وفا الفلسطينية

 

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