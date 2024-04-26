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الجمعة، 26-04-2024 04:03 م

جرش: مطالب بتنفيذ الإجراءات اللازمة لمكافحة آفة جدري العنب

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الوكيل الإخباري- طالب عدد من المزارعين بمحافظة جرش الجهات المعنية بضرورة تنفيذ الإجراءات اللازمة من أجل مكافحة آفة جدري العنب، لكي لا تلحق أضرارًا بمحاصيلهم.

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وأشار المزارع أحمد عضيبات إلى أهمية تكثيف ورش العمل وتوعية المزارعين بالطرق السليمة للحفاظ على ثمار العنب من عمليات الرش للحفاظ عليها والحصول على منتج جيد وخصوصاً أن العديد منهم يعتمدون على محصولهم من العنب لبيعه وتخفيف الالتزامات المترتبة عليهم.

 

وقال المزارع أحمد إبراهيم، إن معرشات العنب عادة ما تصاب بالعديد من الأمراض، وخاصة الجدري الذي يتسبب بعمل ثقوب في أوراقها، وتصبح غير صالحة.

 

وقال مدير زراعة جرش المهندس فايز الخوالدة إن كوادر الإرشاد في المديرية تقوم بتنفيذ التدريبات اللازمة للمزارعين على طرق مكافحة هذه الآفة والوقاية منها واتباع الإرشادات واستخدام المبيدات، مبينًا أنه تم إجراء أعمال مسح لمعرفة أعداد المساحات المصابة. وأكد أهمية التركيز على المدارس الحقلية المزروعة بمعرشات العنب، وخصوصاً أن هذه الآفة ليست جديدة بل تتكرر في كل موسم للعنب، داعياً إلى اتباع الإرشادات الصادرة من المديرية وإزالة الأوراق المصابة ورشها.




 




 

 


 

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