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الأربعاء، 11-05-2022 01:43 م

تحديد موعد ومكان تشييع جثمان شيرين ابوعاقلة

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الوكيل الاخباري- يشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم غد الخميس، بمراسم تشييع جثمان مراسلة قناة الجزيرة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رسمي وشعبي.

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ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية ان الرئيس عباس، هاتف مدير مكتب "الجزيرة" في فلسطين وليد العمري، معزيا باستشهاد الصحفية أبو عاقلة.


وقال عباس: "فلسطين فقدت أحد فرسان الحقيقة، الذين عملوا بكل صدق وأمانة على نقل الرواية الفلسطينية للعالم، وساهموا في توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته."

 

وفا

 




 

 


 

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