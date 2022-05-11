تحديد موعد ومكان تشييع جثمان شيرين ابوعاقلة

الوكيل الاخباري- يشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم غد الخميس، بمراسم تشييع جثمان مراسلة قناة الجزيرة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رسمي وشعبي.

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ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية ان الرئيس عباس، هاتف مدير مكتب "الجزيرة" في فلسطين وليد العمري، معزيا باستشهاد الصحفية أبو عاقلة.



وقال عباس: "فلسطين فقدت أحد فرسان الحقيقة، الذين عملوا بكل صدق وأمانة على نقل الرواية الفلسطينية للعالم، وساهموا في توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته."

وفا