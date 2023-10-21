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السبت، 21-10-2023 08:52 ص

تقرير أممي: تهجير نحو نصف مليون امرأة وفتاة من منازلهن في غزة

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الوكيل الاخباري - قدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن ما يقرب من 493 ألف امرأة وفتاة تم تهجيرهن من منازلهن في غزة، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وتزايد عدد الأرامل في القطاع، وأصبحت قرابة 900 امرأة تعيل أسرهن بعد استشهاد أزواجهن، وفقاً لتقرير نشرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سلط الضوء على التأثير العميق للعدوان، خصوصا على النساء والفتيات.


وحذر التقرير من أن هذه الأرقام ستستمر في الارتفاع إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.


وقالت نائب مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سارة هندريكس إن الهيئة دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار للأغراض الإنسانية وإيصال الإغاثة، دون عوائق، بما في ذلك الغذاء والمياه والوقود والإمدادات الصحية التي قالت إنها ضرورية لبقاء النساء والفتيات في قطاع غزة على قيد الحياة.


وأكدت على ضرورة ضمان وصول النساء والفتيات فورا إلى الخدمات، ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي.


كما شددت على أهمية دعم المنظمات التي تقودها النساء والتي تقف في الخطوط الأمامية للاستجابة الإنسانية وتعزيز المشاركة الهادفة للمرأة في العمليات الإنسانية والسياسية.


وأشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن النساء والفتيات يبحثن عن مكان في ملاجئ مكتظة تفتقر إلى الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والماء والخصوصية، مما يزيد من مخاطر الحماية. الشرق

 




 

 


 

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