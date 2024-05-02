بلاغ مرتقب بعطلة رسمية الشهر الحالي

الوكيل الإخباري

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- ينتظر الأردنيون صدور بلاغ رئيس الوزراء بشأن عطلة رسمية في وقت لاحق من أيار الحالي بمناسبة عيد الاستقلال الـ78 للمملكة الذي يصادف 25 أيار من كل عام.ومن المرتقب أن يصدر رئيس الوزراء بلاغا يقضي بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة احتفاءً بعيد الاستقلال الذي يصادف يوم السبت الواقع في 25 من شهر أيار سنة 2024 ميلادية.يشار إلى أن عطلة عيد الاستقلال تشمل الموظفين والعاملين في القطاع الخاص أيضا وفق تصريح سابق لوزارة العمل.وبحسب بلاغ رئاسة الوزراء لسنة 2007 فإن يوم 25 أيار من كل عام هو يوم عطلة رسمية احتفاءً بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.