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الإثنين، 31-05-2021 08:59 ص

قوات الاحتلال تعتقل أسيرين محررين وتفتش منازل في الخليل

Israeli Occupation forces Arrest Palestinians - (Archives)


الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أسيرين محررين، وفتشت عددا من المنازل في الخليل.

وأفاد  مصدر فلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر بهاء محمد فضل زاهدة (41 عاما)، عقب دهم منزله في منطقة الحرايق بمدينة الخليل، وفتشت عددا من المنازل في المنطقة المذكورة تعود لعائلتي زاهدة ودعيس.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر إسماعيل طلب النطاح (44 عاما)، عقب دهم منزله في بلدة اذنا غربا.

كما داهمت تلك القوات عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

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المصدر: وفا

 




 

 


 

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