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الأحد، 05-12-2021 02:56 م

هيئة الأسرى: تدهور خطير في الوضع الصحي للأسير رياض العمور

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الوكيل الإخباري-قالت هيئة الأسرى والمحررين، إن تدهورا خطيرا طرأ على الوضع الصحي للأسير رياض العمور (52 عاما) من بيت لحم.

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وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الأسير العمور من أخطر الحالات المرضية الصعبة الموجودة في سجون الاحتلال، وتعرض لجلطة قلبية قبل 5 أيام، بعد أن شعر بآلام شديدة، وبوعكة صحية مفاجئة.


وأشارت إلى أنه يعاني من مشاكل صعبة في القلب، حيث يوجد في صدره جهاز منظم لضربات القلب، ويحتاج إلى تغيير كل 9 سنوات حسب ما تم ابلاغه، وما زالت إدارة السجون تماطل في تغييره.


وحملت الهيئة، سلطات الاحتلال، كامل المسؤولية عن حياة كافة الأسرى المرضى، وطالبت كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والانسانية والصليب الأحمر، بالتدخل الفوري والعاجل لانقاذ حياتهم.

 

وفا

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