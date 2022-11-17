وزير النقل يستعرض لوفد من البنك الدولي مشاريع النقل

الوكيل الاخباري - استعرض وزير الأشغال العامة و الإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن لوفد من مجموعة البنك الدولي عددًا من المشاريع المتعلقة بقطاعي النقل ودعم البنية التحتية للطرق.



جاء ذلك خلال إستقبال أبو السمن لوفد البنك، بحضور أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة المهندسة ناديا مصالحة، اليوم الخميس، حيث جرى استعراض الأطر الإجرائية والزمنية اللازمة للسير بتنفيذ عدد من المشاريع الداعمة لقطاع النقل العام والبنية التحتية للطرق، كما ناقش اللقاء إمكانيات الدعم الفنية اللازمة لقطاع النقل والأشغال العامة.

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