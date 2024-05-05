كتلة هوائية باردة وامطار غزيرة في طريقها الى الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاثنين بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة حيث تنخفض درجات الحرارة وتسجل دون معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق ودافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة وغائم جزئي إلى غائم احيانا وتهطل باذن الله تعالى زخات من المطر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشرقية مع احتمال ان تكون في اجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة غزيرة أحيانا ولفترة قصيرة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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اما يوم الثلاثاء يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس لطيف في أغلب المناطق، ودافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وهناك احتمال في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.