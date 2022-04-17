الأحد 17-04-2022
الوكيل الاخباري

ما هي مفسدات الصوم.. الإفتاء توضح

الملك: ضرورة وقف إسرائيل للإجراءات الاستفزازية بالمسجد الأقصى

%43 نسبة انخفاض وفيات كورونا في الأردن خلال أسبوع

إيجاز كورونا الأسبوعي.. 4 وفيات و475 إصابة

المياه: تنفيذ محطة رفع الثنية خلال الربع الثالث من 2021

الضريبة تدعو لتقديم اقرارات دخل 2021 ‏قبل نهاية نيسان الحالي

مصدر حكومي: صرف رواتب نيسان الجاري في موعدها المحدد

نحو 148 ألف مدين مطلوب للتنفيذ القضائي حتى 1 نيسان

وزير العمل: إدماج قطاعات جديدة بالتدريب المهني

الأردن يحذر من استمرار إسرائيل في خطواتها المُستهدِفة في المسجد الأقصى

الأحد، 17-04-2022 03:11 م

وقفة ومسيرة في رام الله بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

images


الوكيل الإخباري-شارك المئات من المواطنين الفلسطينيين، اليوم الأحد، في وقفة إحياء لذكرى يوم الأسير الفلسطيني، أقيمت في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله.

اضافة اعلان


وشارك في الوقفة التي نظمتها مؤسسات الأسرى، والقوى الوطنية والإسلامية، أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، وعدد من الوزراء وذوي الأسرى.


وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، في كلمته خلال الوقفة، إن المعتقلين الأبطال هم طليعة أبناء شعبنا ويدافعون عن كرامتنا وعن مقدساتنا، وهناك هجمة شرسة ينتهجها الاحتلال بحقهم، وكأن هناك قرارا إسرائيليا بتصفيتهم بالقتل البطيء، خاصة المرضى منهم، لافتا إلى أن هناك 227 معتقلا شهيدا داخل معتقلات الاحتلال، منهم 8 استشهدوا نتيجة الإهمال المتعمد بحقهم، ولا تزال جثامينهم محتجزة.


وأكد أبو بكر أن سلطات الاحتلال تجاوزت كافة القوانين الدولية بحق المعتقلين، وتمارس أبشع جرائمها بحقهم في ظل صمت دولي، مطالبا العالم بضرورة مساندة المعتقلين وتوفير حماية دولية لهم، واتخاذ عقوبات وإجراءات بحق إسرائيل.


بدوره، قال أمين عام الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان "جئنا لنؤكد أننا ماضون على عهد المعتقلين الذين قدموا عشرات السنين من أعمارهم خلف القضبان كي نحيا بكرامة".


وتخللت الفعالية مسيرة جابت شوارع المدينة، رفع خلالها المشاركون علم فلسطين وصورا للمعتقلين وشعارات تضامنية، وأكدوا ضرورة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، والعمل على الإفراج عن المعتقلين كافة.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ssss

مسيرة حاشدة في نابلس لمناسبة يوم الأسير

42021129114400118756

الاحتلال يعتقل 3 شبان من تقوع

2AbpI

صمود المرابطين أفشل إدخال "القرابين" للأقصى

IfoKu

إصابة عشرات العمال بالاختناق واعتقال شاب جنوب غرب جنين

ef2a3317d5a95bb16b14d23829580f14

إصابات بالاختناق بين صفوف الطلبة في بلدة تقوع

05118150121765183704721771233367

الاحتلال يطلق النار شرق قطاع غزة

أخبار متعلقة
373212_8_1598100279

الأسير خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ35 على التوالي

تنزيل

الاحتلال يمدد اعتقال أسير من رمانة للمرة السابعة على التوالي

احتلال5

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مخيم جنين

تنزيل

الأسير ثابت مرداوي من عرابة يدخل عامه الـ21 في الأسر

احتلال

سلطات الاحتلال تجدد إغلاق 28 مؤسسة فلسطينية بالقدس

3d0595045bd6c7ac0174a12dcb01430f

11 معتقلا يدخلون أعواما جديدة في معتقلات الاحتلال