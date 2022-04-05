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الثلاثاء، 05-04-2022 12:41 م

الأسير ثابت مرداوي من عرابة يدخل عامه الـ21 في الأسر

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الوكيل الإخباري-دخل الأسير ثابت عزمي سليمان مرداوي (44 عامًا) من بلدة عرابة جنوب غرب جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ 21 على التوالي في سجون الاحتلال الاسرائيلي. 

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وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ" وفا "، أن الأسير مرداوي اعتقل بعد إصابته برصاصتين إحداها في خاصرته والأخرى في ذراعه، وبعد عدة سنوات من اعتقاله حكم عليه بالسجن المؤبد 21 مرة، إضافة إلى 40 عاماً بتهمة التخطيط وتنفيذ سلسة عمليات أدت إلى قتل وجرح العشرات من جنود الاحتلال.

 

وفا

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