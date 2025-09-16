حماس تدين تصريحات ترامب

08:03 ص

الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن هجوم جيش الاحتلال على مدينة غزة وحالة الأسرى، انحيازٌ سافر للدعاية الصهيونية، وتجسيدٌ صارخ لازدواجية المعايير التي تتغاضى عن التطهير العرقي.





وحمّلت حماس من وصفته بمجرم الحرب بنيامين نتنياهو كامل المسؤولية عن حياة أسراه في غزة، كما حمّلت الإدارة الأميركية مسؤولية مباشرة عن تصعيد حرب الإبادة، بفعل سياسة التضليل التي تنتهجها.