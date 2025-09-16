حماس تدين تصريحات ترامب

وحمّلت حماس من وصفته بمجرم الحرب بنيامين نتنياهو كامل المسؤولية عن حياة أسراه في غزة، كما حمّلت الإدارة الأميركية مسؤولية مباشرة عن تصعيد حرب الإبادة، بفعل سياسة التضليل التي تنتهجها.
-
