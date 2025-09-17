الأردن يدين فتح جمهورية فيجي سفارة لها في القدس المحتلة

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشدّ العبارات، قيام جمهورية فيجي بفتح سفارة لها في القدس المحتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي أن فتح فيجي سفارة لها في القدس يُعدّ خطوة مرفوضة ومُدانة، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضًا للإرادة الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس حل الدولتين.



وشدّد المجالي على أن أيّ إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تُعدّ باطلة وغير شرعية وغير قانونية.