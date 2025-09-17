الأسواق الحرة الأردنية تفتتح فرعها الإقليمي في جدة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة السوق الحرة جدة، المشروع المشترك بين شركة الأسواق الحرة الأردنية، شركة هاينمن الألمانية، ومجموعة أسترا السعودية، عن الافتتاح الرسمي لمساحات التجزئة الجديدة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة تحت العلامة التجارية "السوق الحرة جدة".

وبينت الشركة في بيان صحفي لها اليوم الأربعاء، أن دور الأسواق الحرة الأردنية في هذا المشروع جاء ليعكس الاستراتيجية التوسعية للشركة، والتي تضع على رأس أولوياتها تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية.



وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تشكل إضافة نوعية لمسيرتها في قطاع التجزئة، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتطوير بما يخدم نمو السياحة والتجارة في المنطقة، والتأكيد على عمق العلاقات الأردنية – السعودية وحرص المملكة على دعم استثماراتها الإقليمية وتعزيز دورها في قطاع التجزئة والسياحة.



ويمتد المشروع على مساحة 8,000 متر مربع موزعة بين الصالتين الجنوبية (Terminal 1) والشمالية، ليقدم للمسافرين تجربة تسوق فريدة تجمع بين أفخر الماركات العالمية وأصالة الهوية المحلية.