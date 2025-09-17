الأربعاء 2025-09-17 10:39 م
 

الأسواق الحرة الأردنية تفتتح فرعها الإقليمي في جدة

ل
جانب من الافتتاح
 
الأربعاء، 17-09-2025 09:22 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة السوق الحرة جدة، المشروع المشترك بين شركة الأسواق الحرة الأردنية، شركة هاينمن الألمانية، ومجموعة أسترا السعودية، عن الافتتاح الرسمي لمساحات التجزئة الجديدة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة تحت العلامة التجارية "السوق الحرة جدة".

اضافة اعلان


وبينت الشركة في بيان صحفي لها اليوم الأربعاء، أن دور الأسواق الحرة الأردنية في هذا المشروع جاء ليعكس الاستراتيجية التوسعية للشركة، والتي تضع على رأس أولوياتها تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية.


وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تشكل إضافة نوعية لمسيرتها في قطاع التجزئة، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتطوير بما يخدم نمو السياحة والتجارة في المنطقة، والتأكيد على عمق العلاقات الأردنية – السعودية وحرص المملكة على دعم استثماراتها الإقليمية وتعزيز دورها في قطاع التجزئة والسياحة.


ويمتد المشروع على مساحة 8,000 متر مربع موزعة بين الصالتين الجنوبية (Terminal 1) والشمالية، ليقدم للمسافرين تجربة تسوق فريدة تجمع بين أفخر الماركات العالمية وأصالة الهوية المحلية.


وتتوزع المتاجر الجديدة على عدة أقسام تضم منتجات التجميل والعطور، الشوكولاتة والأغذية الفاخرة، التبغ، الهدايا التذكارية، الأزياء، الإكسسوارات والمجوهرات. ويتميز فريق المبيعات بكونه مكوناً من كفاءات محلية تم استقطابها من شركة الأسواق الحرة الأردنية، إضافة إلى كفاءات مختارة من الخارج، ما يعكس طابعاً مهنياً عالياً وبيئة ترحيبية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

فلسطين قيادي بحماس يروي تفاصيل محاولة إسرائيل اغتيالهم في الدوحة

ا

فلسطين بكين تدين التصعيد العسكري الإسرائيلي في مدينة غزة

م

أخبار محلية الأردن يطلق مبادرة وطنية لإعادة تأهيل حوض سيل الزرقاء

ت

أخبار محلية الأردن يدين فتح جمهورية فيجي سفارة لها في القدس المحتلة

ل

أخبار محلية الأسواق الحرة الأردنية تفتتح فرعها الإقليمي في جدة

ل

أسواق ومال الفيدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة لأول مرة خلال العام الحالي

ل

اقتصاد محلي قرار طال انتظاره.. المقترضون الأردنيون يتنفسون الصعداء أخيرا

ن

أخبار محلية وفد من منظمة كير يزور مديرية شباب الكرك



 
 





الأكثر مشاهدة