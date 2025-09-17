الأسواق الحرة الأردنية تفتتح فرعها الإقليمي في جدة

وبينت الشركة في بيان صحفي لها اليوم الأربعاء، أن دور الأسواق الحرة الأردنية في هذا المشروع جاء ليعكس الاستراتيجية التوسعية للشركة، والتي تضع على رأس أولوياتها تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية.
وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تشكل إضافة نوعية لمسيرتها في قطاع التجزئة، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتطوير بما يخدم نمو السياحة والتجارة في المنطقة، والتأكيد على عمق العلاقات الأردنية – السعودية وحرص المملكة على دعم استثماراتها الإقليمية وتعزيز دورها في قطاع التجزئة والسياحة.
ويمتد المشروع على مساحة 8,000 متر مربع موزعة بين الصالتين الجنوبية (Terminal 1) والشمالية، ليقدم للمسافرين تجربة تسوق فريدة تجمع بين أفخر الماركات العالمية وأصالة الهوية المحلية.
وتتوزع المتاجر الجديدة على عدة أقسام تضم منتجات التجميل والعطور، الشوكولاتة والأغذية الفاخرة، التبغ، الهدايا التذكارية، الأزياء، الإكسسوارات والمجوهرات. ويتميز فريق المبيعات بكونه مكوناً من كفاءات محلية تم استقطابها من شركة الأسواق الحرة الأردنية، إضافة إلى كفاءات مختارة من الخارج، ما يعكس طابعاً مهنياً عالياً وبيئة ترحيبية.
