قيادي بحماس يروي تفاصيل محاولة إسرائيل اغتيالهم في الدوحة

الوكيل الإخباري- قال عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، غازي حمد، إن وفد المفاوضات كان يدرس المقترح الأميركي مع بعض مستشاريه، عندما حاولت إسرائيل اغتيالهم في العاصمة القطرية الدوحة، الأسبوع الماضي.

ووقع الهجوم بعد أقل من ساعة من بدء الاجتماع، وعندما سمع المجتمعون صوت الصواريخ، أدركوا أنهم يتعرضون لمحاولة اغتيال، حسب ما أكده حمد في مقابلة مع الجزيرة.


فقد اعتاد هؤلاء القادة على أصوات عمليات القصف الإسرائيلية وهو ما جعلهم يتعاملون بسرعة مع الحدث والخروج سريعا من المكان الذي ضرب بنحو 12 صاروخا في أقل من دقيقة، كما قال حمد، الذي كان حاضرا في هذا الاجتماع.


ووصف حمد الوضع بأنه كان صعبا بسبب قوة الضربات، قائلا إن القادة المستهدفين تمكنوا من الخروج من المكان بسرعة.


وقال إن حماس لا تستبعد بعد هذه التطورات تواطؤ الولايات المتحدة، في تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمدينة غزة والقضاء على معالم الحياة في القطاع وتطهيره عرقيا، لتحقيق أهدافه، التي وصفها بالدموية، مؤكدا أنها "باتت معروفة للجميع".

 
 
