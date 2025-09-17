الأربعاء 2025-09-17 12:16 م
 

انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات الأرضية في غزة

فلسطيني يحاول التقاط إشارة بث على هاتفه وسط قطاع غزة
 
الأربعاء، 17-09-2025 10:52 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية، الأربعاء، انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة.اضافة اعلان


وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الانقطاع جاء جراء استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف مسارات رئيسية للشبكة.
 
 
