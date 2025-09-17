انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات الأرضية في غزة

10:52 ص

الوكيل الإخباري- أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية، الأربعاء، انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة.





وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الانقطاع جاء جراء استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف مسارات رئيسية للشبكة.