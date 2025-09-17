98 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن 98 شهيدًا و385 جريحًا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، أنه وصل المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية 7 شهداء و87 جريحًا من منتظري المساعدات، ليرتفع عدد الضحايا من منتظري المساعدات إلى 2504 شهداء وأكثر من 18381 جريحًا، مشيرة إلى تسجيل 4 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد إلى 432، بينهم 146 طفلًا.