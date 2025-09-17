98 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، أنه وصل المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية 7 شهداء و87 جريحًا من منتظري المساعدات، ليرتفع عدد الضحايا من منتظري المساعدات إلى 2504 شهداء وأكثر من 18381 جريحًا، مشيرة إلى تسجيل 4 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد إلى 432، بينهم 146 طفلًا.
وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 65062 شهيدًا و165697 جريحًا، بينهم 12511 شهيدًا و53656 جريحًا منذ استئناف الاحتلال عدوانه على غزة في 17 آذار الماضي.
