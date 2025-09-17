الأربعاء 2025-09-17 05:43 م
 

98 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

الأربعاء، 17-09-2025 05:16 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن 98 شهيدًا و385 جريحًا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، أنه وصل المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية 7 شهداء و87 جريحًا من منتظري المساعدات، ليرتفع عدد الضحايا من منتظري المساعدات إلى 2504 شهداء وأكثر من 18381 جريحًا، مشيرة إلى تسجيل 4 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد إلى 432، بينهم 146 طفلًا.


وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 65062 شهيدًا و165697 جريحًا، بينهم 12511 شهيدًا و53656 جريحًا منذ استئناف الاحتلال عدوانه على غزة في 17 آذار الماضي.

 
 
ا

ل

لا

ل

