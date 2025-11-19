الجمعة 2025-11-21 03:49 م
 

العثور على جثة ثلاثيني في الكرك.. والأمن يحقق

أرشيفية
 
الأربعاء، 19-11-2025 06:50 م

الوكيل الإخباري- عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة الكرك على جثة ثلاثيني في منطقة مؤتة جنوبي محافظة الكرك.

وقال محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف إن الأجهزة الأمنية هرعت إلى موقع الجثة لحظة وصول البلاغ وتم نقل الجثة إلى قسم الطب الشرعي في مستشفى الكرك الحكومي لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الوفاة.

 
 
