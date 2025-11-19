مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر القاضي والشرايعة والمجالي ومنّاع

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر القاضي والشرايعة والمجالي ومنّاع