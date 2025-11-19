مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر القاضي والشرايعة والمجالي ومنّاع

ففي منطقة حوشا بمحافظة المفرق، نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم راكان كريم القاضي، والد عقيد جمارك معن القاضي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة القاضي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة دابوق بمحافظة العاصمة عمّان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عيد كامل الشرايعة العبادي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الشرايعة وعموم عشائر عباد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة المدينة الرياضية بمحافظة العاصمة عمّان، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة سناء مشهور المجالي، شقيقة رئيس المجلس الأعلى للشباب السابق الدكتور سامي المجالي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة المجالي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
وفي منطقة دابوق بمحافظة العاصمة عمّان، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم حسام الدين محمد علي منّاع، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم آل منّاع، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
