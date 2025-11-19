تركيا.. بدء محادثات أردوغان مع زيلينسكي في أنقرة

وفي وقت سابق، أصدر زيلينسكي لدى وصوله إلى تركيا تصريحا بأنه "يرغب في تفعيل عملية التفاوض واستئناف تبادل الأسرى"، في حين علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على هذا التصريح بأن الاتصالات في تركيا تجري حاليا دون مشاركة روسيا، ولم تتلق موسكو أي معلومات من كييف عن نية استئناف المحادثات، حسب قوله.
ووفقا لبيسكوف، يبدو أن زيلينسكي كان يشير إلى الاتصالات مع تركيا عندما تحدث عن تفعيل الحوار.
وسبق أن صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن الصراع الروسي الأوكراني يقترب من مرحلة التسوية، ولم يستبعد إمكانية عقد جولة جديدة من المحادثات.
وفي وقت سابق، عقدت روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات من المحادثات المباشرة في إسطنبول. تم بنتيجتها تبادل الأسرى. بالإضافة إلى ذلك، سلمت روسيا جثث الجنود الأوكرانيين القتلى إلى نظام كييف. كما تبادل الطرفان مذكرات لتسوية النزاع.
من ناحيته، سبق أن أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل بأي صيغة، مع ذلك لم تتلق موسكو حتى الآن ردا من كييف على اقتراح إنشاء ثلاث مجموعات عمل للنظر بشكل أكثر تحديدا في القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية، الذي طرحه الجانب الروسي خلال الجولة الثالثة من المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول في يوليو الماضي. بالإضافة إلى ذلك، رفض زيلينسكي نفسه دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقدوم إلى موسكو للمحادثات.
