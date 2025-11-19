استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة

الوكيل الإخباري- تواصلت الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية اليوم الأربعاء، في عدد من مدن الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

اضافة اعلان



واقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان لها بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية ونفذوا جولات مشبوهة ، في باحاته بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



وصعد المستوطنون من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وحطم مستوطنون، مركبة في قرية الطيبة شرق مدينة رام الله، وسرقوا معدات بناء في بلدة ترمسعيا شمال المدينة، كما اعتدوا في بلدة دير بلوط، غربي مدينة سلفيت على مزارعين وسرقوا أموالا منهم، وحطموا معداتهم. وحطموا أشجار زيتون.



وهاجم مستوطنون قرية شلال العوجا، شمال مدينة أريحا، وتجولوا برفقة كلابهم في محيط منازل أهل القرية، كما حطموا محتويات محل تجاري في قرية دير شرف، غرب مدينة نابلس.



وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً ومنشآت في بلدة عناتا شمال مدينة القدس المحتلة وبلدة "دير بلوط" غرب مدينة سلفيت شمالي الضفة.



واقتحمت حي "بطن الهوى" في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.



وقال مركز معلومات فلسطين "مُعطى"، إن قوات الاحتلال ارتكبت 6870 انتهاكاً في الضفة الغربية والقدس الشهر الماضي، أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينياً وإصابة 301، ونفذت 659 حالة اعتقال و133 حالة احتجاز.



وشهد الشهر الماضي 127 حالة هدم منازل و211 حالة تدمير ممتلكات، إلى جانب 161 عملية مصادرة و67 نشاطا استيطانيا، و637 اعتداء نفذه المستوطنون.