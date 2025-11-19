اتحاد العمال يطلق الدليل التدريبي للنقابات العمالية

06:15 م

الوكيل الإخباري- أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وبدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت، اليوم الأربعاء، الدليل التدريبي للنقابات العمالية الأردنية (الحقوق العمالية، المفاوضات الجماعية، إدارة الحملات النقابية، زيادة العضوية) بهدف تعزيز الثقافة العمالية لدى العاملين والنقابيين، وتطوير مهاراتهم في مجالات العمل النقابي.





جاء ذلك خلال حفل نظمه الاتحاد، بحضور مدير مؤسسة فريدريش إيبرت سفن شقيرزنسكي، والمنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن، الدكتورة أمال موافي، ومديرة برنامج العمل اللائق للمرأة، ريم أصلان، ومدير علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة، ورؤساء النقابات العمالية، وخبراء في العمل النقابي وقضايا العمال.



وقال رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، إن إصدار الدليل يعدّ ثمرة تعاون مشترك مع مؤسسة فريدريش إيبرت، ويأتي في إطار عملية الإصلاح الشاملة التي شرع بها الاتحاد منذ أكثر من عام، إيماناً منه بأهمية بناء قدرات النقابات العمالية التنظيمية وتمكين أعضائها من الدفاع عن حقوق العمال، لمواجهة التحديات التي تعترض مسيرتها، من ضعف العضوية وتراجع القدرة التفاوضية إلى محدودية الوعي العام بالحقوق العمالية.



وثمّن الفناطسة دعم "فريدريش إيبرت" لإصدار الدليل ودورها البارز في دعم مشاريع الاتحاد الإصلاحية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها الخبراء في إعداد المحتوى المعرفي، والمنهجية التي استند عليها الدليل.



بدورها، أوضحت مسؤولة الاتصال في المؤسسة، إسراء حسين، أن الدليل يمثّل أداة عملية قابلة للاستخدام والتطبيق، وتقدّم حلولاً واضحة وتطبيقية بناءً على وضع العمال في الأردن، مشيرة إلى أهمية الدليل بأن يكون مرجعاً لتدريب المدربين، ويسهم في بناء بيئة عمل أكثر فعالية للنقابيين ويعزز بيئة العمل اللائق للعاملين في شتى القطاعات.



من جهته، قدم رئيس المركز الأردني لحقوق العمل، حمادة أبو نجمة، بالنيابة عن لجنة الخبراء التي قامت بإعداد الدليل، شرحاً موجزاً حول الدليل ودوره في تحقيق أهداف الاتحاد للنهوض بواقع النقابات العمالية وتمكينها للقيام بالدور المنوط بها.



يذكر أن رئيس مؤسسة فريدريش إيبرت، مارتن شولز، خلال زيارته للاتحاد نهاية الشهر الماضي، وقّع صفحة اعتماد الدليل التدريبي، وأشاد بجهود الاتحاد في تطوير أدوات العمل النقابي وتوسيع مظلة التنظيم النقابي.