الجمعة 2025-11-21 03:58 م
 

الوكالة الدولية للطاقة ترفض التعليق على تصريحات ترامب بشأن الاختبارات النووية

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 19-11-2025 06:35 م

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الوكالة لا تعلق على تصريحات رؤساء الدول بشأن الاختبارات النووية، معتبرا أن هذا "شأن داخلي" خاص بهم.

جاء ذلك ردا على استفسارات حول التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الدورة العادية لمجلس محافظي الوكالة، حيث قال غروسي: "أولا وقبل كل شيء، نحن لا نعلق على تصريحات القادة السياسيين بشأن أنشطتهم العسكرية، ولا نقيم ذلك سواء كان جيدا أم سيئا. فتلك قرارات وطنية ذات شأن داخلي".

اضافة اعلان


وأضاف: "يمكننا القول إن مهمتنا هي عدم الانتشار النووي. أما بالنسبة للاختبارات النووية، فهناك منظمات دولية أخرى تتولى هذه المسألة. سنراقب تطور الوضع، وما إذا كانت هناك أي عناصر تندرج ضمن مجال اختصاصنا".


يأتي هذا الموقف في وقت كان الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، قد صرح سابقا بأن الولايات المتحدة رفضت خلال اجتماع اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للاختبارات النووية توضيح موقفها بشأن إجراء اختبارات الأسلحة النووية.


وكان ترامب قد أعلن سابقا أنه كلف البنتاغون باستئناف اختبارات الأسلحة النووية فورا، مبررا ذلك بأن "دولا أخرى غير محددة تقوم بذلك بالفعل"، دون توضيح المقصود من حيث نوعية الاختبارات أو ما إذا كان ذلك يشمل تفجيرات الشحنات النووية.


RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المانيا

عربي ودولي ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

أخبار محلية إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

العين السابق جمال حديثه الخريشا

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا

المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار محلية المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي



 
 





الأكثر مشاهدة