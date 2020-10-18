ستيني هائم على وجهه في العراق والخارجية : لم تثبت جنسيته الأردنية

الوكيل الإخباري - جلنارالراميني - قصّــة أردني متواجد في العراق ، أبكت كثيرين ، نتيجـــة لحالته المبكية التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث رواها أردني ، الأحد ، عبر الهواء لـ"برنامج الوكيل" ، الذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" .

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الأردني "صقر الشمري" ، تحدث بلغة الحزن من العراق ، عن رجل كهل يحمل الجنسية الأردنية ، "ضرير" يبلغ من العمر (63عاما) ، فقد أوراقــه الثبوتية، وتعثرت أموره ، فبات يتواجد في الطرقات ، هائما على وجهه ، على وقع التعاطف معه، لكلّ من شاهده .

الرجل ، بمنظره المأساوي ، سيطر على مواقع التواصل الاجتماعي ، كرسالة عاجلة للجهات المعنيّة الأردنية ، سواء أكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، والسفـــارة الأردنية في العراق ، للوقوف على حالة هذا الكهل ، الذي بات حاله معلما قاسي الملامح .

المواطن الشمري ، وبدافع إنساني تواصل عبر "برنامج الوكيل" ، ليكون حلقة وصل تساهم في نفض غبار الألم والحسرة عن الرجل الستيني، حيث صيّر من الشارع وسادة له .

رد حكومي : نتابع الأمر

ومن جهته ، ارتأى البرنامج التواصل مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، من خلال الناطق باسمها ، ضيف الله الفايز، الذي صـرّح أنه تم الوقوف على حال الكهل ، حيث تبيّن أنّه لا يملك سجلا أو قيدا مدنيا يُثبت أنه أردني الجنسية.

وأشار الفايز للإعلامي محمد الوكيل، أن المواطن خرج من الأردن منذ عام (1966) م ، لافتا أنّه لم يحصل على وثائق أردنية منذ السبعينات .

"وتم التواصل مع الأحوال المدنية ، في سبيل التثبّت من هوية الشخص ، كما تواصلت عائلته ، وتم الطلب منهم بإجراءات رسميّة لغايات تثبيت جنسيته ، من أجل اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة ، من أجل العمل على تأمين عودته إلى المملكة"، وفق الفايز .

وفي ذات السياق ، أوضح السفير الأردني في العراق ، منتصر العقلة ، أنّه تم الوقوف على تفاصيل المواطن ، وزيارته في مكانه .

وزاد " في حال ثبت جنسيته الأردنية ، فسيتم مساعدته ، وإعادته إلى الأردن ، من منطلق واجبنا تجاه الأردنييـــن ".

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