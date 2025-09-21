اذا وصلك مبلغ بالخطأ عبر "كليك" هذا ما عليك فعله فوراً

الوكيل الإخباري- أكد المدير التنفيذي لدائرة الإشراف على المدفوعات في البنك المركزي الأردني، غسان أبو شهاب، أن خدمة الحوالات عبر "كليك" والمحافظ الإلكترونية تتطلب من المستخدم إدخال رقم المستفيد وتحديد العلاقة، ليظهر اسم المستلم الكامل، وذلك بهدف تقليل فرص الخطأ في عملية التحويل.



وأوضح أبو شهاب، لـ "برنامج الوكيل" الذي يُبث عبر "راديو هلا"، أنه في حال حدوث خطأ في الحوالة، فإن الإجراء الصحيح هو التواصل مع البنك وابلاغه بانه تم تحويل مبلغ بالخطأ الى رقم اخر، الذي بدوره يتولى عملية تحويل الأموال إلى مرسلها بشكل رسمي وأصولي.



على صعيد اخر بيّن ابو شهاب أن استلام مبلغ مالي عن طريق الخطأ، مثل استلام 1000 دينار، لا يخول المستلم تحويله للمرسل مباشرة، بل يجب عليه إبلاغ البنك لإعادته، وذلك تفادياً لاستغلال حسابه بتحويلات مالية مشبوهة قد يلجأ اليها بعض الاشخاص .



كما شدد أبو شهاب على أن البنوك والمحافظ الإلكترونية لا تطلب من العملاء أي معلومات سرية، مثل كلمات المرور أو البيانات الحساسة، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر وعدم مشاركة هذه المعلومات مع أي جهة.

