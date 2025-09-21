البنك المركزي يؤكد: لا خطط لفرض عمولات على "كليك" للأفراد

الوكيل الإخباري- أكد المدير التنفيذي لدائرة الإشراف على المدفوعات في البنك المركزي الأردني، غسان أبو شهاب، أنه لا توجد حالياً أي عمولات مفروضة على الأفراد في استخدام خدمة "كليك"، ولا توجد أي دراسة أو خطة مستقبلية لفرضها.



وأوضح أبو شهاب لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن أي توجه لفرض عمولات سيكون على التجار والعمليات التجارية فقط، وليس على المستخدمين الأفراد. وبيّن أن الحد الأعلى للحوالة عبر خدمة "كليك" هو 10 آلاف دينار.

