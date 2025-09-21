البنك المركزي يؤكد: لا خطط لفرض عمولات على "كليك" للأفراد

وأوضح أبو شهاب لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن أي توجه لفرض عمولات سيكون على التجار والعمليات التجارية فقط، وليس على المستخدمين الأفراد. وبيّن أن الحد الأعلى للحوالة عبر خدمة "كليك" هو 10 آلاف دينار.
