البنك المركزي: نراجع المدفوعات غير المعتادة على "كليك" لمنع الاحتيال

وأوضح أبو شهاب، في حديثه لبرنامج "الوكيل" الذي يُبث عبر "راديو هلا"، أن هناك مراقبة دقيقة لحركة الأموال، سواء الداخلة أو الخارجة سيما على نظام تحويلات "كليك" وعند وجود مدخولات غير معتادة في حساب أحد العملاء، يقوم البنك بمراجعة العميل للتحقق من مصدر تلك الأموال، منعًا لأي محاولات احتيال.
وأضاف أن لدى البنك معلومات كافية عن العملاء، تتيح له اتخاذ القرارات المناسبة بما يتوافق مع دخل العميل وتاريخه المالي، ولذلك قد يُطلب من العميل توضيحات في بعض الحالات لضمان الشفافية وسلامة الإجراءات.
