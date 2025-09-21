الأحد 2025-09-21 10:55 ص
 

البنك المركزي: نراجع المدفوعات غير المعتادة على "كليك" لمنع الاحتيال

البنك المركزي: نراجع المدفوعات غير المعتادة على "كليك" لمنع الاحتيال
كليك
 
الأحد، 21-09-2025 08:56 ص

الوكيل الإخباري-   قال المدير التنفيذي لدائرة الإشراف على المدفوعات في البنك المركزي الأردني، غسان أبو شهاب، إن البنك يضمن تطور الخدمات المالية الرقمية من خلال رقابة حثيثة ومستمرة، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة وضمان سلامة العمليات.

وأوضح أبو شهاب، في حديثه لبرنامج "الوكيل" الذي يُبث عبر "راديو هلا"، أن هناك مراقبة دقيقة لحركة الأموال، سواء الداخلة أو الخارجة سيما على نظام تحويلات "كليك" وعند وجود مدخولات غير معتادة في حساب أحد العملاء، يقوم البنك بمراجعة العميل للتحقق من مصدر تلك الأموال، منعًا لأي محاولات احتيال.

وأضاف أن لدى البنك معلومات كافية عن العملاء، تتيح له اتخاذ القرارات المناسبة بما يتوافق مع دخل العميل وتاريخه المالي، ولذلك قد يُطلب من العميل توضيحات في بعض الحالات لضمان الشفافية وسلامة الإجراءات.

اضافة اعلان

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

معبر الكرامة

أخبار محلية الاحتلال يعيد إغلاق معبر الكرامة

ثب

فن ومشاهير روان بن حسين تظهر من داخل سجن دبي وسط أنباء عن إضرابها عن الطعام - صورة

الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا من غزة

فلسطين الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا من غزة

نقود أردنية

اقتصاد محلي 118.5 % نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي بنهاية تموز الماضي

قل

فن ومشاهير حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة"

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يشارك في أعمال "الأسبوع رفيع المستوى" للجمعية العامة للأمم المتحدة

ررررر

فن ومشاهير شاهد ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة

شعار غرفة تجارة الأردن

أخبار محلية تجارة الأردن تستضيف منتدى الاقتصاد الرقمي للدول الإسلامية



 
 





الأكثر مشاهدة