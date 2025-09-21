مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

12:32 م

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون، الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بأكثر من مجموعة، تزامنًا مع الاحتفالات قبيل أعياد رأس السنة العبرية، وأدّوا طقوسًا تلمودية ورقصات استفزازية، وردّدوا أغنيات بأصوات عالية. وتواصل "منظمات الهيكل" المزعوم حشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية.



ومنذ عام 2003، يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة أيام في الأسبوع، وفي السنوات العشر الأخيرة بدأوا بأداء صلوات علنية صامتة أثناء اقتحاماتهم، وصولًا إلى أداء طقوس تلمودية، ورفع علم دولة الاحتلال داخله.



وتسعى "منظمات الهيكل" المزعوم إلى فرض حضور تدريجي لأدوات الطقوس التلمودية في "الأقصى"، حيث سُمح خلال السنوات الماضية بإدخال كتب الأذكار، وملابس الصلاة، وغيرها من الأدوات. والآن تحاول هذه الجهات إدخال أدوات أكثر رمزية مثل: لفائف التوراة، والشمعدان، والأبواق المعدنية، وحتى المذبح والقربان الحيواني، ما يشكّل تصعيدًا واضحًا يستهدف تغيير الطابع الإسلامي للمسجد.