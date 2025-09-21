السفارة البريطانية بعمان: المملكة المتحدة تعترف بدولة فلسطين لدعم حل الدولتين

07:58 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746893 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت المملكة المتحدة، اليوم، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين في خطوة وصفتها بالتاريخية، جاءت إلى جانب كندا وأستراليا، في سياق جهود دولية أوسع لحماية فرصة حل الدولتين، وإيجاد مسار نحو سلام دائم للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. اضافة اعلان





وقالت الحكومة البريطانية، في بيان وزعته سفارتها في عمان اليوم إن رئيس الوزراء البريطاني كان قد تعهد في شهر تموز الماضي بالتحرك في حال لم يطرأ تغير على الأرض، مؤكداً أن لبريطانيا مسؤولية أخلاقية لفعل كل ما في وسعها لدعم مستقبل سلمي، مبينًا أن الاعتراف بفلسطين يستند إلى حق الشعب الفلسطيني الراسخ بتقرير مصيره، وهو ما التزمت به الحكومة في بيانها الانتخابي.



ونقلت وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر، في تصريحها اليوم، أن "القرار التاريخي بالاعتراف بدولة فلسطين يعكس التزام بريطانيا الراسخ بحل الدولتين، ويؤكد الحق الراسخ للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، موضحة أن الاعتراف خطوة مهمة للحفاظ على فرص الحل في ظل تهديدات غير مسبوقة، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان سلام وأمن طويل الأمد للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.



وأكدت الحكومة البريطانية أنها ستواصل تقديم الدعم الفني والمالي للسلطة الفلسطينية في جهودها الإصلاحية وبناء مؤسسات الدولة، من خلال المبعوث البريطاني الخاص لشؤون الحوكمة سير مايكل باربر، الذي يعمل على تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية في مجالات الحوكمة والتنفيذ.



وجاء في البيان : بالتأكيد أن الاعتراف وحده لا يكفي لتغيير الوضع على الأرض، لذلك يأتي القرار في إطار جهود دولية منسقة لحشد الإجماع حول خطة شاملة للسلام، تتضمن مسائل الحوكمة والأمن، إدخال المساعدات الإنسانية، مراقبة وقف إطلاق النار في غزة، ووضع أسس عملية لتطبيق حل الدولتين.

