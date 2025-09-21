الأحد 2025-09-21 05:44 م
 

بن غفير: الاعتراف بدولة فلسطين جائزة لـ"قتلة النخبة"

الأحد، 21-09-2025 05:38 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، إن الاعتراف البريطاني والكندي والأسترالي بالدولة الفلسطينية هو جائزة لقتلة النخبة "نخبة القسام" ويجب أن نقوم بخطوات مضادّة.اضافة اعلان


وأضاف: "يجب بسط السيادة على الضفّة وتدمير تام لسلطة الإرهاب الفلسطينية".

وأعلنت أستراليا وكندا وبريطانيا، الأحد، رسمياً الاعتراف بدولة فلسطين، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حلّ الدولتين.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن بلاده اعترفت رسمياً اليوم بدولة فلسطينية "في إطار جهد لإحياء زخم حلّ الدولتين الذي يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين هناك".

وشدّد ألبانيز على أنه ينبغي ألّا يكون لحركة حماس أي دور في فلسطين.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تعترف الآن بدولة فلسطينية.

وقال كارني في بيان: "تعترف كندا بدولة فلسطين وتعرض العمل في شراكة من أجل المضي قدماً في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل".

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان مصوّر على حسابه في منصة "إكس" الاعتراف الرسمي أيضاً بدولة فلسطين.

وذكر: "اليوم، ولإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتوصل إلى حلّ الدولتين، اعترفت المملكة المتحدة رسمياً بدولة فلسطين".

وتابع: "وجّهت بالعمل على فرض عقوبات على شخصيات أخرى من حماس في الأسابيع المقبلة"، مشيراً إلى أن "الأمل في حلّ الدولتين يتلاشى لكن لا يمكننا أن ندع هذا النور ينطفئ".

وكان ستارمر قد أعلن في تموز الماضي أن بلاده ستعترف رسمياً بدولة فلسطين بحلول موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا لم تتخذ إسرائيل "خطوات جوهرية" نحو وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد ستارمر أن هذه الخطوة ستسهم في عملية السلام في أهم محطات حلّ الدولتين.

سكاي نيوز
 
 
