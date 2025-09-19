اعلان صادر عن المركز الوطني لتطوير المناهج

الوكيل الإخباري- أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة عبر موقعه الرسمي، مخصصة لاستقبال الملاحظات والاقتراحات حول الكتب والمناهج الدراسية من مرحلة رياض الأطفال التطويري وحتى الصف الثاني عشر، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

اضافة اعلان



ويهدف المركز من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وإشراك مختلف أطراف العملية التربوية والتعليمية - من معلمين ومعلمات، وأولياء أمور، وطلبة، وخبراء تربويين - في رحلة التطوير المستمرة للمناهج، بما يضمن مواءمتها للاحتياجات الوطنية والطلبة، ومواكبتها للتطورات العلمية والتربوية الحديثة.



وقال مدير المركز الوطني لتطوير المناهج، الدكتور محمد كنانة إن إطلاق المنصة الإلكترونية يشكل وسيلة فاعلة للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وبناء شراكة حقيقية تسهم في تطوير التعليم.



وأضاف، أن المنصة تجسّد مفهوم المسؤولية الوطنية المشتركة في رسم استراتيجيات التعليم، وتحسين جودة المناهج والمحتوى التعليمي، بما يواكب متطلبات العصر ويلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين.



وأشار كنانة إلى أن تطوير المناهج لا يقتصر على تحديث المحتوى فحسب، بل يشمل ترسيخ قيم المشاركة والتفاعل، لتكون المناهج انعكاسًا لطموحات المجتمع وتوجهاته، ومصدرًا رئيسًا للارتقاء بجودة التعليم في الأردن.



وبيّن المركز، أن جميع الآراء والمقترحات التي ترد عبر المنصة سيتم دراستها بعناية من قبل فرق التأليف المتخصصة، بعد التحقق منها، لضمان الاستفادة من التغذية الراجعة من الواقع التربوي، والعمل على معالجة الملاحظات وتطوير المحتوى التعليمي بما يسهم في تعزيز جودة التعليم، ورفع كفاءة مخرجاته، وإعداد جيل قادر على مواكبة التغيرات والتحديات المستقبلية.