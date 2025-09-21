رئيس وزراء الكيان: "لن تكون هناك دولة فلسطينية"

07:10 م

الوكيل الإخباري- قالت إسرائيل الأحد، إن اعتراف بريطانيا ودول أخرى بدولة فلسطينية "يزيد من زعزعة استقرار المنطقة ويقوض فرص التوصل إلى حل سلمي للصراع".





وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على منصة "إكس": "لن تقبل إسرائيل أي نصّ منفصل (عن الواقع) أو خيالي يحاول إجبارها على قبول حدود لا يمكن الدفاع عنها".



ونددت وزارة الخارجية بالاعتراف "الأحادي" لكل من بريطانيا وأستراليا وكندا بدولة فلسطين، قائلة في بيان: "ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإعلان الأحادي عن الاعتراف بدولة فلسطينية من قبل المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى... هذا الإعلان لا يعزز السلام، بل على العكس، يزعزع استقرار المنطقة بشكل إضافي ويقوّض فرص التوصل إلى حل سلمي في المستقبل".



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لن تكون هناك دولة فلسطينية"، في أول رد علني بعد إعلان بريطانيا وأستراليا وكندا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.



وأضاف نتنياهو أن رد إسرائيل على خطوة الاعتراف سيصدر "بعد عودتي من الولايات المتحدة"، حيث يجري زيارة رسمية، مشددًا على أن إسرائيل ستواصل بناء المستوطنات في الضفة الغربية.



ودعا وزيران إسرائيليان من اليمين المتطرف الأحد إلى ضم الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية، وذلك في أعقاب اعتراف كل من بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين.



وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في بيان: "اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين... يستوجب اتخاذ خطوات فورية مضادة (تتمثل) بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية".



وأضاف: "أعتزم تقديم مقترح لفرض السيادة في جلسة الحكومة المقبلة".



بدوره، رأى وزير المال بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا على الدوام إلى ضم الضفة الغربية، أن الرد الوحيد على هذا الاعتراف هو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة.



وقال في منشور على منصة "إكس": "انتهت الأيام التي كانت فيها بريطانيا ودول أخرى تحدد مستقبلنا، انتهى الانتداب، والرد الوحيد على الخطوة المناهضة لإسرائيل هو فرض السيادة على أراضي الوطن لشعب إسرائيل في يهودا والسامرة، وإلغاء فكرة الدولة الفلسطينية من جدول الأعمال إلى الأبد".



وخاطب سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلاً: "هذا هو الوقت المناسب، القرار بيدك".



واعترفت الأحد كل من بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين، عشية قمة في الأمم المتحدة يتوقع أن تؤكد فيها نحو عشر دول بينها فرنسا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.



وصرّح نتنياهو في وقت سابق الأحد بأن إقامة دولة فلسطينية من شأنها تهديد وجود الدولة العبرية، متعهدًا مواجهة الدعوات لذلك في الأمم المتحدة.



وقال نتنياهو خلال اجتماع لحكومته: "سيتعين علينا خوض المعركة سواء في الأمم المتحدة أو في كل الساحات الأخرى ضد التضليل المنهجي بحقنا، وضد الدعوات لإقامة دولة فلسطينية التي من شأنها أن تعرض وجودنا للخطر، وستكون بمثابة جائزة عبثية للإرهاب".