هكذا بلغ سعر الذهب عيار 21 بالأردن الاحد

الوكيل الإخباري-    بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الاحد ، 74.60 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 72.20 دينارا لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 85.40 دينارا و 66 دينارا، و 50.30 دينارا.

