البنك المركزي: 163 مليون حركة دفع "كليك"حتى نهاية آب

الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي لدائرة الإشراف على المدفوعات في البنك المركزي الأردني، غسان أبو شهاب، إن خدمة الحوالات الفورية عبر المحافظ الإلكترونية "كليك" بدأت في عام 2022، وبدأ الناس باستخدامها منذ ذلك الحين.



وبيّن أبو شهاب لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن عدد المشتركين على "كليك" بلغ 4 ملايين و620 ألف مشترك.



وأشار إلى أن العام الماضي شهد تنفيذ 141 مليون حركة دفع بقيمة 17.3 مليار دينار، في حين سجلت حتى نهاية شهر آب من العام الحالي 163 مليون حركة دفع بقيمة 17 مليار دينار، متوقعًا أن تصل القيمة الإجمالية لحركات الدفع هذا العام إلى 25 مليار دينار.

